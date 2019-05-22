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Türkiye'ye 'S-400' övgüsü: Bu duruşu takdir ediyorum

Türkiye'nin S-400 kararıyla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seccadpur, 'Bu Türkiye'nin kararı, diğer güçlerin değil. Türkiye, kendi çıkarlarını, konumunu ve haklarını savunuyor. Türkiye'nin komşusu olarak bu duruşu takdir ediyorum.' dedi.

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seccadpur, Ankara'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen "Barış, Diplomasi ve İran Dış Politikası" başlıklı konferansta konuştu.

ABD'nin İran'a yönelik baskılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Seccadpur, "ABD yaptırımlara bağımlı hale gelmiştir. Mesele İran'ın ötesindedir. ABD yönetimi, hegemonya kurabilmek için müttefiklerine bile baskı ve yaptırım politikası izleyebiliyor." ifadesini kullandı.

- "TÜRKİYE HAKLARINI SAVUNUYOR"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına karşı yaptırım tehdidinde bulunan ABD'nin tavrının sorulması üzerine Seccadpur, "Bu Türkiye’'nin kararı, diğer güçlerin değil. Türkiye, birçok bölgesel ve küresel askeri organizasyonun üyesi ve kendi çıkarlarını, konumunu ve haklarını savunuyor. Türkiye'nin komşusu olarak bu duruşu takdir ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibindeki muhafazakarlar, İsrail ve bölgedeki bazı ülkelerin ABD ile İran arasında savaş çıkarmak istediğini anlatan Seccadpur, ABD'nin 2003'teki Irak işgalinin mimarı olan isimlerin Trump'ın yakın ekibinde olduğunu hatırlattı.

İran'ın savaş istemediğini belirten Seccadpur, buna karşın ABD'nin İran'ı sürekli provoke ettiğini vurguladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un askeri güç kullanarak istediklerini elde edeceğine inandığını aktaran Seccadpur, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Trump'dan sonraki dönem için başkanlık hesapları yapıyor." ifadelerini kullandı.

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