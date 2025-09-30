Türkiye'ye 'Sumud Filosu' teşekkürü! Mandela: Memnuniyetle karşılıyoruz

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, Türkiye'ye ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığına, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na katkılarından dolayı teşekkür etti.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre Mandela, Küresel Sumud Filosu'na insani yardım desteğinde bulunan "Türk halkına, Türk hükümetine ve TİKA'ya içten teşekkür ettiğini" belirtti.

Türk gemisinin, bu sabah çok ihtiyaç duyulan insani yardım ve acil yardım malzemelerini limana ulaştırdığını hatırlatan Mandela, "Bu insani ve hayırsever katkıyı memnuniyetle karşılıyoruz ve başkalarını da aynı şeyi yapmaya teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mandela, Küresel Sumud Filosu'nun ablukayı kırmak, kuşatmayı sona erdirmek, açlık ve acı çeken Gazze halkına ihtiyaç duyulan insani yardımı ulaştırmak ve soykırımı durdurmak için kararlı adımlarla ilerlediğini kaydederek, "Gazze halkına mesajımız açık ve nettir: İnsani yardım ulaştıracağız ve soykırımı durduracağız. Dünya çapında milyonlarca insanın sesi, Filistin ve özellikle Gazze halkıyla dayanışma içinde yankılanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Sumud Filosu'nun önemine değinen Mandela, soykırımın durdurulması çağrısında bulundu.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.