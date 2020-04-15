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Dünya

Türkiye'ye teşekkür etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Ankara'nın simgesi Atakule'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek vermek amacıyla Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatılması dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 14:31 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 14:32
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Aliyeva, Facebook hesabından Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatılan Atakule'nin fotoğrafıyla paylaştığı mesajında, "Kardeşimiz Türkiye'ye derin şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerimiz her zaman hem mutlu hem de zor günlerde birbirinin yanındadır. Bizim birliğimiz, bizim gücümüz bundadır. Halklarımıza sağlık, ülkelerimize barış ve refah diliyorum. Yüce Tanrı dünyamızı korusun!" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine destek vermek amacıyla 11 Nisan'da Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk Bayrağı yansıtmıştı.

Türkiye de bu jest üzerine Azerbaycan ile olan yakınlığını, dayanışmasını ve kardeşliğini simgelemesi amacıyla Atakule'yi, kardeş ülkenin bayrağının renkleriyle aydınlatmıştı.

Kulenin tepe kısmındaki ekranlarda "İki Devlet Tek Millet, Can Azerbaycan'a Sevgilerle" mesajı yazılırken, Atakule'nin AVM kısmında bulunan kavisli dev led ekranlardan iki ülkenin bayrakları dalgalandırılmıştı.

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