Türkiye'ye teşekkür etti: Yakından çalışmaya devam ediyoruz

AA 13 Eylül 2021 Pazartesi 23:11 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 23:11

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen Afganistan oturumunda Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

ABD ile Taliban arasında önceki Başkan Donald Trump döneminde yapılan bir anlaşma olduğunu ve 20 Ocak'ta göreve geldiklerinde önlerinde Afganistan'dan çekilme için 1 Mayıs tarihinin bulunduğunu kaydeden Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın doğru kararı vererek çekilme yönündeki kararı sürdürdüğünü belirtti.

Blinken, Afganistan'da daha uzun kalmalarının ABD çıkarlarına uygun olmadığını savunurken, Kabil'den yapılan tahliye sürecini de "başarılı" bir şekilde gerçekleştirdiklerini ve geride kalan az sayıdaki Amerikalıyı da çıkaracaklarını söyledi.

- "Taliban ile hemen her konuda görüşüyoruz ve yakın temas halindeyiz"

ABD'nin Taliban ile nasıl bir iş birliği içinde olduğuna ilişkin soruya yanıt veren Blinken, "Taliban ile hemen her konuda görüşüyoruz ve yakın temas halindeyiz. Tüm uluslararası toplum da Taliban ile yakın temas halinde." değerlendirmesini yaptı.

Taliban'ın açıkladığı hükümetin kapsayıcılıktan çok uzak olduğunu ve bu noktada uluslararası toplumun beklentilerini karşılamadığını savunan Blinken, hükümetin kadınlara yer vermediğini, Afgan halkının çeşitliliğini yansıtmadığını ve geçmişi sorunlu birçok ismi barındırdığını ifade etti.

Blinken şu değerlendirmeleri yaptı:

"Herhangi bir hükümetle ilişki kurarken çıkarlarımıza uygun olup olmadığına bakıyoruz ve bu çıkarlarımız çok açıktır. Taliban, bizim ve uluslararası toplumun koymuş olduğu seyahat özgürlüğünün devamı, Afganistan'ın (başka ülkelere) terör saldırıları için kullanılmaması, Afgan halkının temel haklarının korunması ve insani yardımların yerine ulaştırılmasına izin vermesi gibi temel beklentileri karşılamalı. Biz bu temellere göre Taliban öncülüğündeki hükümetle ilişki kurarız."

- Türkiye ve Katar'a teşekkür

Öte yandan Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının yeniden açılması konusunda Türkiye ve Katar'la yakın çalıştıklarını ve şu anda charter uçuşlarına açılan havalimanı dolayısıyla bu iki ülkeye teşekkür ettiklerini vurguladı.

Blinken, Kabil'den tahliyeler sürecinde ABD'ye yardımcı olan tüm ülkelere de ayrı ayrı teşekkür ettiklerini ve bu yolla binlerce Amerikalının yanı sıra ABD'ye destek olan Afganların ve diğer ülke vatandaşlarının ülkeden çıkarılabildiklerini söyledi.

- Mezar-ı Şerif'ten uçuşlara Taliban izin vermeli

Blinken ayrıca, Kabil'den yapılan uçuşlara izin veren Taliban'ın Mezar-ı Şerif'ten yapılması planlanan bazı uçuşlara izin vermesini beklediklerini dile getirdi.

Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin Trump yönetiminden bir anlaşma aldıklarını, bu anlaşmada 1 Mayıs'ın geri çekilme için son tarih olduğunu anlatan Blinken, geri çekilme için herhangi bir plan almadıklarını belirtti.