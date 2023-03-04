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Dünya

Türkiye'ye vefa borçlarını ödüyorlar

Türkiye'de eğitim alıp mezun olan Moritanyalılar büyük depremlerin ardından Türkiye için yardım topladı.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 23:04 - Güncelleme:
Türkiye'ye vefa borçlarını ödüyorlar
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Moritanya Türkiye Mezunları Derneği ve Türkiye'deki Moritanyalılar Derneği, Türkiye'de "asrın felaketi" olarak tanımlanan depremler nedeniyle başlattıkları bağış kampanyası ile 786 bin lira değerinde ayni ve nakdi yardım topladı.

Dernek üyeleri, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Akif Menevşe'yi makamında ziyaret etti.

Türkiye'deki duruma sessiz kalamayacaklarını ifade eden Türkiye mezunları, Moritanya halkının Türkiyeli kardeşleri ile dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Moritanya Türkiye Mezunları Derneği, 786 bin lira değerinde ayni ve nakdi yardımı AFAD'a teslim etti.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğinin yardım kampanyasına toplumun çeşitli kesimlerinin desteği sürüyor.

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