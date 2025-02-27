Sudan'da yaşanan iç savaş nedeniyle eğitimleri yarıda kalan Al Butana Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda Türkiye'ye getirilerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne yerleştirildi.

Türkiye, YÖK koordinasyonunda, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle eğitimleri yarıda kalan Sudanlı üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere öğrenimlerine devam etme imkanı sundu.

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın başladığı günden beri ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Bu kapsamda Al Butana Üniversitesinin de binaları zarar gördü ve eğitim faaliyetleri aksadı. Savaşın ülkeye her alanda verdiği zararı öğrencileri üzerindeki etkisini bir nebze azaltmak isteyen Sudan Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, YÖK ile iletişime geçti.

Ardından hızla harekete geçen YÖK, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Al Butana Üniversitesini eşleştirdi.

YÖK'ün "Misafir Üniversite Girişimi" ile üniversitenin rektörü, 3 idari personel, 2 araştırmacı öğretim üyesi, 4 doktora öğrencisi, 2 yüksek lisans öğrencisi ve 6 lisans öğrencisi olmak üzere 18 Sudanlı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne yerleştirilerek eğitim ve araştırmalarına kaldıkları yerden daha iyi imkanlarla devam edebilmelerine olanak sağlandı.

Adeta "üniversite içinde üniversite" imkanının sunulduğu öğrenci ve akademisyenler, eğitimlerini tamamlamalarının ardından ülkelerine dönerek Sudan'ın kalkınmasında rol almaları hedefleniyor.

- "ÜNİVERSİTELERİN FAALİYETLERİNE SON VERMESİNİ ARZU ETMİYORUZ"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kurul'da Sudan rektörü ve heyetiyle bir araya gelmesinin ardından konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Sudan'daki ilgili bakanlığın kendileriyle iletişime geçerek iç karışıklıklar nedeniyle üniversitelerin krizle karşı karşıya olduğunu bildirdiğini belirten Özvar, ülkedeki üniversitelerin kapılarının öğrencilere kapatıldığını ifade etti.

Türkiye'deki ilgili kurumlarla bu sorunu çözmek için görüşmeler yaptıklarını anlatan Özvar, şöyle konuştu:

"Sudan'daki üniversitelere nasıl destek olabileceğimizi düşündük ve örnek bir model olarak Sudan'ın üç önde gelen üniversitesini Türkiye'de üç üniversitemizde misafir etmeye karar verdik. Üniversitelerin kapanmasını arzu etmediğimiz için Sudanlı muhataplarımıza bu öneriyi sunduk. Türkiye'de belirlenen üç üniversitenin, Sudanlı öğrenci ve akademisyenleri misafir ederek eğitimlerine devam etmelerini sağlamak istedik. Sudanlı yetkililer de bu fikre sıcak bakarak memnuniyetle kabul ettiler."

- "TÜRKİYE, BİLİM İNSANLARINA KAPILARINI HER ZAMAN AÇMIŞTIR"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde belirli sayıda Sudanlı yönetici, akademisyen ve öğrencinin, üniversitenin belirlediği dersliklerde eğitim-öğretim faaliyetlerine başladığını bildirdi.

Sudan'daki Bahre ve El-Neelen üniversitelerinin de Selçuk Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi'nde misafir edileceğini aktaran Prof. Dr. Özvar, "Böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Yükseköğretim Kurulu olarak Sudan'da savaş ve iç karışıklıklar sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilen bu 3 üniversitenin kapılarını öğrencilerine kapatmaksızın ülkemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmelerinin yolunu açmış olduk. Böylelikle, gerek İslam dünyasında gerek her iki ülke arasında da örnek sayılabilecek deyim yerindeyse bir projeyi hayata geçirmiş olduk." dedi.

Üniversiteleri, Türkiye'de kendi imkanlarıyla okuyan Sudanlı öğrencilerin üniversitelerini dikkate alarak belirlediklerini söyleyen Prof. Dr. Özvar, şöyle devam etti:

"Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Sudanlı öğrenciler var. Bu öğrencilerimiz kendi ülkelerinden gelen üniversite hocalarına, öğrencilerine ve akademisyenlerine deyim yerindeyse Türkiye'de ev sahipliği yapmaya başladılar. Türkiye bildiğiniz gibi bugün değil, geçmişte de asırlar boyu herhangi sebeple kendi ülkesinde ilmi faaliyetlerini yapamayan bilim insanlarına kapılarını her zaman açmıştır. Burası aynı zamanda bilim insanlarının huzurla eğitim-öğretim faaliyetlerini, akademik çalışmalarını, bilimsel etkinliklerini yürütebilecekleri bir huzur yurdudur. İnşallah Sudan'da tekrardan barış tesis edildikten sonra bu üç üniversitemiz yine kendi ülkelerine geri döneceklerdir."

- "ÜNİVERSİTELERİN KAPILARININ KAPANMASINA ASLA RIZAMIZ YOKTUR"

Prof. Dr. Özvar, Türkiye'de uluslararası öğrencilerin Türk üniversitelerinde en iyi şekilde eğitim almaları için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini belirtti.

Bu öğrencilerin Türkiye'de eğitim görüp mezun olduktan sonra kendi ülkelerine büyük katkı vereceklerine inandıklarını vurgulayan Prof. Dr. Erol Özvar, "Örnekleri bugün görüyorsunuz, Türk üniversitelerinden mezun olup kendi ülkelerinde bakan, başbakan hatta cumhurbaşkanı olan mezunlarımız var. Biz Sudan'da da bunun geçerli olacağına inanıyoruz. İnşallah burada huzurla eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edeceklerdir. Üniversitelerin kapılarının kapanmasına asla rızamız yoktur. Bu bakımdan Sudanlı kardeşlerimiz bu üç üniversitemizde eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetlerini sürdürecektir." diye konuştu.

- "SESİMİZİ DUYAN İLK ÜLKE TÜRKİYE OLDU"

Al Butana Üniversitesi Rektörü Prof. Mohmoud Yacob Mohmoud, sudandaki iç savaş nedeniyle çok fazla insanın hayatını kaybettiğini ve ülkenin büyük zararlar gördüğünü ifade etti.

Üniversitede eğitime devam edebilmek için çevrim içi eğitime geçildiğini ancak araç-gereç yetersizliği nedeniyle bunun verimli olmadığını belirten Mohmoud, Türkiye'de eğitim almaktan onur duyduklarını vurguladı.

Türkiye'nin Sudan ile yüzyıllardır ilişkisi olduğunu belirten Mohmoud, "Türkiye büyük bir ülke, sesi her yere gidiyor. Durumumuzu anlatınca sesimizi duyan ilk ülke Türkiye oldu, o yüzden bize kapılarını açtıkları için çok teşekkür ederiz." dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne geldiklerinde, ülkelerindeki eğitim şartlarının yetersiz olduğunu fark ettiklerini belirten Mohmoud, buradaki eğitimlerin ardından Sudan'da eğitimin gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

- "ÜLKEMİN GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIM"

Türkiye'ye gelerek Biyokimya üzerine yüksek lisans yapan Ferass Aiaaldeen Gahalrsoul Faragalla, Sudan'daki iç savaştan dolayı eğitimine devam edemediğini söyledi.

Hayatını kaybetme riskinden dolayı Türkiye'ye geldiğini, üniversitenin araştırma merkezlerinde uygulamalı eğitimlerine devam etmek istediğini belirten Faragalla, "Gelişmiş laboratuvarlar ve araştırma merkezleri, uygulamalı derslerimde çok büyük katkı sağlayacak. Bunları Sudan'a aktararak, ülkemin gelişmesini sağlayacağım." dedi.

Al Butana Üniversitesi Veteriner Fakültesi lisans öğrencisi Rashida Ebrahim Hussein de Niğde'ye gelerek uygulama merkezlerindeki cihazlarla çalışmaya devam etmekten çok mutlu olduğunu kaydetti.

Hussein, "Bizim de hayvansal zenginliğimiz var ama teknolojimiz çok gelişmiş değil. Burada bunları kullanarak Sudan'a aktaracağım. Al Butana Üniversitesi bombalandı o yüzden herhangi bir şekilde eğitimime devam edemiyordum. Hayatımı kaybetme riski vardı o yüzden eğitimime Sudan'da devam edemeyecektim bu bakımdan Türkiye'de akademik hayatımda yeni bir başlangıç oldu." diye konuştu.

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