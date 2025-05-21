Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye toplam değeri 300 milyon doları bulan gelişmiş hava-hava füzelerinin satışına onay verdi. Satış kapsamında Türkiye'ye 53 adet AIM-120C-8 AMRAAM ve 60 adet AIM-9X Sidewinder Block II füzesi ile bunlara ait güdüm sistemlerinin teslim edilmesi planlanıyor.

Ankara-Washington hattındaki bu anlaşma ise Yunanistan'da ciddi rahatsızlığa neden oldu.

Konu ile ilgili Yunan basınında yer alan bir haberde, söz konusu füzelerin F-16 uçaklarına entegre edildiğinde, Türkiye'ye hava sahasında ilk atış üstünlüğü kazandıracağı vurgulandı.

Öte yandan haberde bu gelişmenin Ege'deki hava sahası üstünlüğünü Türkiye'ye geçireceği ve füzelerin menzilinin Atina'da kaygıya neden olduğu yorumu yapıldı.

BEBEK KATİLİ İSRAİL'İN AYAĞINA GİDECEKLER

Yunan savunma çevreleri, ABD'nin bu adımının, Atina'nın stratejik güvenlik kaygılarını göz ardı ettiğini ve bölgede caydırıcılığı zayıflattığını ifade etti.

Haberde, Türkiye'nin S-400'leri satın almasına rağmen ABD'nin satışı onaylayarak Atina'nın stratejik kaygılarının göz ardı edildiğini Washington'un Ankara'ya yakınlaşmak istediği belirtildi.

ABD-Türkiye hattındaki bu anlaşma ile birlikte Yunanistan'ın İsrail ve Fransa'nın kapısına yeni anlaşmalar için gidebileceği de özellikle vurgulandı.

Havadaki teknolojik üstünlük artık sadece bir ayrıcalık değil, caydırıcılığın ön koşuludur. Ve Yunanistan'ın kararlılıkla cevap vermesi gerekiyor.