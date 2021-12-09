Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD'den ikircikli S-400 tavrı! O ülke için CAATSA'yı delmek istiyorlar

AA 9 Aralık 2021 Perşembe 11:23 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 11:25

Her fırsatta Rusya ile savunma iş birliği yapan ülkeleri ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlar üzerinden tehdit eden ABD yönetiminin, bu tehditkar tavrını Hindistan'a göstermemesi dikkati çekiyor.

Hindistan 14 Kasım'da Rusya'dan ilk parti S-400 sistemlerini teslim aldı ancak ABD, bu konuda halen muğlak tavır sergiliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 24 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından ağırlandıktan üç ay sonra Yeni Delhi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Kapsamlı görüşmeler sonucunda iki ülke S-400'lerin yanı sıra birçok savunma anlaşmasına imza attı. Ancak ABD yönetimi bu konuda da sessizliğini koruyor.

AA muhabirinin, "Hindistan S-400 sistemlerini teslim aldı. Bu teslimat CATSAA kapsamındaki 'büyük işlem' kategorisine giriyor mu ve bu bağlamda yaptırım uygulayacak mısınız? sorusuna yanıt veren ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Bu işlemle ilgili CAATSA kapsamında henüz herhangi bir karar almadık. Hindistan dahil tüm ülkeleri Rus silah sistemleri konusunda yeni büyük alımlar yapmaktan kaçınmaya çağırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri, Hindistan'a yönelik bir yaptırım muafiyeti konusunda da net yanıt vermekten kaçınıyor.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, daha önce CAATSA'nın kapsayıcı veya ülke özelinde muafiyet koşullarını içermediğini ifade etmiş ancak Hindistan'ın muaf tutulup tutulmayacağına ilişkin net bir yanıt vermekten kaçınmıştı. Sözcü, bunun yerine Hindistan'ın S-400 silah sistemlerini teslim aldığını bile görmezden gelmişti.

- BÜYÜK ORTAKTAN RUS RULETİ

ABD ile Hindistan'ın savunma iş birliği son yıllarda önemli ölçüde arttı ve Washington özellikle Çin'e karşı koyma konusunda Yeni Delhi'yi "Büyük Savunma Ortağı" olarak niteliyor.

Hindistan'ın da Çin ile sınır konusunda belirli anlaşmazlıkları olduğundan ABD ile ittifak Yeni Delhi'nin güvenlik menfaatlerine yarıyor.

Son yıllarda ABD ile Hindistan stratejik ortaklık üzerine birçok askeri ve ekonomik iş birliği anlaşmasına imza attı ancak Modi yönetiminin ABD'nin diğer bir hasım olarak nitelendirdiği Rusya ile ilişkileri ilerletmesi yakın dönemde olmasa da orta ve uzun vadede Washington-Yeni Delhi ilişkilerini karmaşık bir noktaya getireceği öngörülüyor.

Hindistan'ın ABD ile stratejik ilişkileri geliştirmeye çalıştığı bir ortamda Rusya ile de askeri ve stratejik ilişkileri geliştirmesi Modi yönetimi için risk teşkil ediyor ancak Hindistan'ın bu riski alması ABD'ye güveninin azaldığının göstergesi olarak yorumlanıyor.

- KONGRE CAATSA'YI HİNDİSTAN İÇİN DELMEK İSTİYOR

ABD Kongresinden 2017'de geçerek yasalaşan CAATSA, Rusya ve Rus savunma şirketleri ile savunma anlaşmaları imzalayan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Yasada Başkan'ın çeşitli ağırlıklardaki 12 yaptırımdan en az beşini uygulama şartı bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de Türkiye'nin S-400 alımından dolayı bu yasa kapsamında yaptırımlar getirmişti.

ABD Kongresinin bu yaptırımlar konusunda yönetim üzerinde sıkı bir baskısı olduğu biliniyor.

Amerikan yönetimi, aynı yasa kapsamında Çin'e de çeşitli yaptırımlar getirmişti ancak Kongrede bu kez Hindistan konusunda tam tersine bir tavır dikkati çekiyor.

2 Kasım'da ABD Senatörlerinden Cumhuriyetçi Ted Cruz, Todd Young ve Roger Marshall, Senatoya, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) üyesi ülkeleri Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın Çin ve Rusya ile yaptığı savunma anlaşmalarından dolayı CAATSA kapsamından muaf tutulması için yasa tasarısı sunmuştu.

Hindistan'ın Çin'e karşı ABD'nin önemli bir ortağı olduğu gerekçesiyle sunulan "İttifakları ve Liderliği Zedeleyen Beklenmedik Sonuçların Dolaylı Yollarla Azaltılması (CRUCIAL) Yasası" başlıklı tasarı, yasalaştıktan sonra QUAD ülkelerini 10 yıl boyunca CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasını öngörüyor.

ABD, Hindistan'a S-400 alımı konusunda CAATSA yasasını esnetirse, bunun Washington'un müttefiklerine çifte standartlarla muamele ettiği kanısına yol açacağı ve Washington'un uluslararası kredibilitesine zarar vereceği düşünülüyor.