Türkiye'ye yönelik hadsiz sözler! Canlı yayında skandal 'Ayasofya' çağrısı

Rusya'da siyaset yapan Ermeni asıllı siyasetçi Semyon Bagdasarov, skandal açıklamalarda bulundu.
Türkiye'ye yönelik daha önce de skandal açıklamaları ile gündeme gelen Bagdasarov, İstanbul'u işgal edip, Ayasofya'ya haç dikmeyi önerdi
Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında ülkenin zor durumda olduğunu iddia eden Bagdasarov, İstanbul'un geri alınması gerektiğini söyledi.
Rus propagandacı Vladimir Solovyov'un programında açıklamalarda bulunan Bagdasarov, Orta Asya'dan onları kovalım, Ukrayna'daki nüfuzunu baltalayalım. Güney Kafkasya'dan kovalım. Türkiye'deki belirli güçleri kaldıralım. Konstantinopolis (İstanbul) Ayasofya üzerine haç dikelim!" dedi.
Bagdasarov'un katıldığı bir yayında sarf ettiği bu sözler, büyük tepki çekti.
Ermeni asıllı eski Rus milletvekilinden küstah sözler!#Ermeni asıllı eski #Rus milletvekili Semyon Bagdasarov, "Türkiye'ye saldırarak #İstanbul'u işgal etme" çağrısında bulundu. pic.twitter.com/s12KrSATDI— Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 18, 2023