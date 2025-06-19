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Dünya

Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf eden İsrailliden geri adım

Çıktığı televizyon programında, 'Çeyrek finalde Hamas'ı penaltılarla geçtik, yarı finalde İran'ı yendik. Finalde ise Türkiye var.” ifadeleri kullanan İsrailli eski futbolcu Eyal Berkovic geri adım attı.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf eden İsrailliden geri adım
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İsrailli eski futbolcu Eyal Berkovic geçtiğimiz günlerde bir İsrail televizyonunda kullandığı skandal ifadelerle tepki çekmişti. Soykırımcı İsrail devletinin emellerini canlı yayında açıklayan Berkovic, "Çeyrek finalde Hamas'ı penaltılarla geçtik, yarı finalde İran'ı yendik. Finalde ise Türkiye var." demişti.

"ŞAKA YAPMIŞTIM"

Günler sonra yine çıktığı bir canlı yayında sunucunun sorusu üzerine konuşan eski futbolcu, kullandığı ifadelerden sonra çok sayıda mesaj ve yorum aldığını ifade ederek, "Bu bir şakaydı. Gerçekten şakaydı. Ancak onlar bunu anlamadı." sözleriyle geri adım attı.

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