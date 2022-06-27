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Dünya

Türkiye'ye yönelik yanlıştan dönüyorlar! Senato Başkanı: Söz veriyorum gündeme taşıyacağım

Paraguay, 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanıma kararını geri çekmeyi gündemine aldı. Paraguay Senato Başkanı, kararı yeniden senatoya taşıma sözü verdi. TBMM Paraguay Dostluk Grubu Başkanı Yücel Menekşe, 'Biz Paraguay'la bu geri çekmeyi sağlayabilirsek dünyaya örnek olacak.' dedi.

Yeni Şafak27 Haziran 2022 Pazartesi 08:26 - Güncelleme:
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Paraguay, 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararını geri çekebilir. TBMM Paraguay Dostluk Grubu Başkanı Yücel Menekşe, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benítez'le görüşmesini anlattı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Menekşe şunları söyledi: "Paraguay Parlamentosu 2015 yılında Ermeni soykırım yasa tasarını kabul etti. İki yıl önce Paraguay'dan 12 kişilik bir heyet geldiğinde Meclis'te bunlarla toplantı yaptım. Türkiye ile ilgili ticari, ekonomik iş birliği için yapmış olduğumuz görüşmelerin akabinde Ermeni soykırım yasa tasarısını kendilerinin kabul ettiğini söyledim. 'Madem biz dostluk bağlarını güçlendirmek istiyoruz, bu dostluk bağlarının güçlü kılınabilmesi için, dostluk bağlarının sürekliliğinin sağlanması için sizden istirhamım, senatonuzda bu konuyu tekrar gündeme getirip, kararınızı geri çekmeniz iyi olacak' dedim."

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

"Senato Başkanı 'Söz veriyorum senatoda tekrar gündeme taşıyacağım' dedi. 'Bizi çok mutlu edersiniz' dedim. Biz Paraguay'la bu geri çekmeyi sağlayabilirsek dünyaya örnek olacak. 'Ermeni diasporası çok güçlü, çok lobileri var, çok çalışıyor ama en azından iş birliğine, dostluğumuza zarar vermek istemiyorsak bunu kesinlikle tekrar değerlendirip, geri çekmenizi istirham ediyorum' dedim."

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