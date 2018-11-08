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Türkiye'yi Amerikalılara sanal gerçeklikle tanıtacaklar

ABD'de yaşayan Türk girişimciler, İstanbul'un önemli simgelerinden Ayasofya Müzesini Amerikalılara sanal gerçeklik ve Türk kahvesi eşliğinde tanıtacak.

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ABD'nin ilk otantik Türk kahvesi kafesi olan “Turkish Coffee Lady”nin açılışının birinci yılı kutlamaları çerçevesinde yapılacak tanıtım etkinliği, başkent Washington'ın popüler alışveriş merkezlerinden Tyson's Corner Center'da 17 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek.
 
Turkish Coffee Lady büfesini yerel saatle 12.00-18.00 arasında ziyaret edenler, VR Technology Universe (VR-U) şirketi tarafından geliştirilen uygulama ile İstanbul'un tarihi değerlerinden Ayasofya Müzesini sanal olarak gezme imkanı bulacak.
 
Ayrıca, ebru ve kaligrafi sanatı ile tanışıp değişik Türk kahvesi ve lokumlarını tatma fırsatı bulacak ziyaretçiler, etkinlik çerçevesinde yapılacak çekilişten sanal gerçeklik başlıkları ve gözlükleri kazanma şansı da yakalayacak.
 
Faaliyetten elde edilecek gelirin bir kısmı Washington Türk Kadınları Derneği aracılığıyla Türkiye'deki okul ve ögrencilere bağışlanacak.

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