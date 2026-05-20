  • Türkiye'yi diğer ülkelere örnek gösterdi: Keşke yaptığını yapsanız
Dünya

Türkiye'yi diğer ülkelere örnek gösterdi: Keşke yaptığını yapsanız

ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin halihazırda bölgede bulunan, kaynaklarını harcayan, gerekli kabiliyetlere ve savunma sanayisine sahip önemli, örnek müttefik olduğunu belirterek, 'Keşke Türkiye'yi örnek müttefik ülke olarak görseler ve Türkiye ittifaka katıldığından beri, geçen 70 yıl boyunca yaptığını yapsalar.' dedi.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 11:31
Türkiye'ye ziyareti sırasında AA muhabirine konuşan Whitaker, Türkiye'nin NATO içerisindeki rolüne ve 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Whitaker, Türkiye ziyaretinin yaklaşık 5 gün sürdüğünü, bu süre zarfında İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'yı ziyaret ederek temaslarda bulunduğunu söyledi.

Ziyaretinde birçok kenti görme fırsatı bulduğunu söyleyen Whitaker, Türk halkının son derece nazik ve cömert olduğunu belirtti.

Whitaker, 16 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini anımsatarak, tüm muhatapları ile yaptığı görüşmelerden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bakan Fidan ile görüşmesinde, ABD-Türkiye arasındaki bağlılığın güçlü bir şekilde ifade edildiğini aktaran Whitaker, "Burada bulunmamın bir diğer nedeni NATO ittifakını ve ittifakın bu bölgesindeki tüm faaliyetleri güçlendirmeye devam etmek. Ziyaret harika geçti ve gerçekten memnun oldum." diye konuştu.

- TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ ROLÜ

Whitaker, ittifakın 32 üyesinden biri olan Türkiye'nin rolünü "son derece önemli" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin NATO'nun sağladığı güvenlikten faydalanan bir ülke olmadığını ve Kosova Barış Gücü misyonu gibi misyonlara öncülük etmeye istekli olduğunu vurguladı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünün (KFOR) komutasında Türk bir generalin olduğunu hatırlatan Whitaker, "Masaya, Türkiye'nin öncülük etmesine güveniyoruz." dedi.

- NATO ÜLKELERİ İÇİN ÇOK BAŞARILI BİR ZİRVE BEKLİYORUZ

Whitaker, NATO Zirvesi'ne 7-8 Temmuz'da Türkiye tarafından ev sahipliği yapılacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İttifak için çok önemli bir an olacak. Tüm NATO üye ülkeleri için çok başarılı bir zirve bekliyoruz. Özellikle, (bu zirve) Türkiye'nin bu ittifakın uzun vadeli başarısı için ne kadar önemli olduğunu vurgulayacak. Masada birçok önemli konu var ancak asıl mesele 32 müttefikimizin tamamının yetenekli ve güçlü olmasının sağlanması, savaşçı köklerine dönüş için NATO'nun fabrika ayarının sıfırlanması olduğunu düşünüyorum."

Whitaker, "Türkiye, halihazırda bölgede bulunan, kaynaklarını harcayan, gerekli kabiliyetlere ve savunma sanayisine sahip gerçekten önemli örnek bir müttefik. Diğer müttefiklere mesajım: Keşke Türkiye'yi örnek müttefik ülke olarak görseler ve Türkiye ittifaka katıldığından beri, geçen 70 yıl boyunca yaptığını yapsalar." dedi.

