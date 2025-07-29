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Dünya

Türkiye'yi direkt ilgilendiriyor! Pezeşkiyan'dan Zengezur Koridoru açıklaması

Türkiye ile Türk dünyasını birbirine bağlayacak projeyle ilgili açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ve bölge ülkeleriyle geliştirilen ilişkilere dikkati çekerek, Zengezur Koridoru gibi konular hakkında endişe edilmesine gerek olmayacağını ve bu konularda İran'daki hassasiyetlerin azaltılması gerektiğini belirtti.

AA29 Temmuz 2025 Salı 07:17 - Güncelleme:
Türkiye'yi direkt ilgilendiriyor! Pezeşkiyan'dan Zengezur Koridoru açıklaması
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ve bölge ülkeleriyle geliştirilen ilişkilere dikkati çekerek, Zengezur Koridoru gibi konular hakkında endişe edilmesine gerek olmayacağını ve bu konularda İran'daki hassasiyetlerin azaltılması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde Pezeşkiyan'ın Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmanın metni yayımlandı.

Konuşmasında komşular ve bölge ülkeleriyle ilişkilerin önemini vurgulayan Pezeşkiyan, bu bağlamda "kuzeybatıdaki sınır geçişi" diyerek Zengezur Koridoru konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, "Komşularımız ve bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geniş bir perspektiften değerlendirdiğimizde ülkenin kuzeybatısındaki sınır geçişleri gibi detaylı konular hakkında endişelenmemize gerek yok." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, "Komşularımızla ilişkilerimizi, sınır engellerini kaldırma ve ekonomilerimizi kapsamlı bir şekilde birbirine bağlama çerçevesinde ele almalıyız. Hassasiyetleri azaltmalı ve yapıcı etkileşimleri genişletmeyi düşünmeliyiz." dedi.

  • Mesud Pezeşkiyan
  • iran
  • Zengezur Koridoru

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