İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2025 Çarşamba / 2 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1573
  • EURO
    36,6404
  • ALTIN
    2966.83
  • BIST100
    9830.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Türkiye'yi hedef alan İran'a ABD'den uyarı

ABD Temsilciler Meclisi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komitesi Başkanı Wilson, Türkiye'yi karşısına alan İran'a tepki gösterdi. Wilson, 'Suriye'de açıkça görüldüğü üzere NATO müttefiki Türkiye, Tahran'daki terör rejimine karşı kritik bir ortaktır' ifadelerini kullandı.

1 Ocak 2025 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
Türkiye'yi hedef alan İran'a ABD'den uyarı
ABONE OL

Rejim karşıtı silahlı grupların Şam yönetimini ele geçirmesi sonrası Suriye'deki nüfusunu önemli ölçüde kaybeden İran'da Türkiye hazımsızlığı başladı.

Esed'in kaçışıyla Suriye'de mezhepçilik üzerinden provokasyona girişen ve Türkiye'yi hedef alan İran, yeni bir rezalete imza attı.

Erdebil'de İran hükümet yetkililerinin de katıldığı ve İran devlet televizyonunda da yayınlanan resmi törende Türkiye ile ilgili hadsiz sözler sarfedildi.

Türkiye'ye yönelik yapılan saygısızlığa ABD'den de tepki geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komitesi Başkanı Joe Wilson, Türkiye karşıtı açıklamaları sert bir şekilde kınadı.

Wilson, "İran'daki terör rejiminin NATO müttefiki Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik karalayıcı açıklamalarını kınıyorum. Suriye'de açıkça görüldüğü üzere NATO müttefiki Türkiye, Tahran'daki terör rejimine karşı kritik bir ortaktır" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.