Rejim karşıtı silahlı grupların Şam yönetimini ele geçirmesi sonrası Suriye'deki nüfusunu önemli ölçüde kaybeden İran'da Türkiye hazımsızlığı başladı.

Esed'in kaçışıyla Suriye'de mezhepçilik üzerinden provokasyona girişen ve Türkiye'yi hedef alan İran, yeni bir rezalete imza attı.

Erdebil'de İran hükümet yetkililerinin de katıldığı ve İran devlet televizyonunda da yayınlanan resmi törende Türkiye ile ilgili hadsiz sözler sarfedildi.

Türkiye'ye yönelik yapılan saygısızlığa ABD'den de tepki geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komitesi Başkanı Joe Wilson, Türkiye karşıtı açıklamaları sert bir şekilde kınadı.

Wilson, "İran'daki terör rejiminin NATO müttefiki Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik karalayıcı açıklamalarını kınıyorum. Suriye'de açıkça görüldüğü üzere NATO müttefiki Türkiye, Tahran'daki terör rejimine karşı kritik bir ortaktır" ifadelerini kullandı.