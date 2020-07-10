Türkiye'yi hedef alan sözlere Borrell'den sert çıkış: Haçlı seferi zamanı değil

10 Temmuz 2020 Cuma 09:48 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 09:49

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye karşıtlığı tavan yapan Avrupa Parlamentosu üyelerine sert çıktı. “Akdeniz’de İstikrar ve Güvenlik: Türkiye’nin Olumsuz Rolü” başlıklı oturumda, Türkiye’nin izlediği politikaları sürekli Osmanlı İmparatorluğu’yla kıyaslayan ve müzakerelerin sona erdirilmesini isteyen parlamenterlere ilişkilerin devamının ve diyaloğun önemini anlatmaya çalışan Borell, “Haçlı seferi zamanı değil” mesajı verdi.

BORRELL: BİZİM ARADIĞIMIZ ÇATIŞMA DEĞİL.



Hürriyet'ten Güven Özalp'ın haberine göre, Türkiye’nin önemli bir ortak, AB’nin aday ülkesi ve NATO müttefiki olduğunun altını çizerek ilişkilerdeki mevcut olumsuz eğilimin sonlandırılıp tersine çevrilmesi gerektiğini belirten Borrell, “Bu çatı altında neredeyse savaşçı bir hava oluştu. Bir an Türkiye’ye karşı Avrupa donanmalarını harekete geçirip Türk işgaline karşı koymak için kutsal ittifak çağrısı yapan Papa 5’nci Pius’u görür gibi oldum. Haçlı seferleri tarihin başka bir dönemine ait. Bizim aradığımız çatışma değil. Yapmaya çalıştığımız her türlü çatışmadan kaçınmaya çalışmak” dedi. Kendisini Türkiye’ye karşı pasif kalmakla suçlayıp daha sert olmaya davet eden parlamenterlere, 1571’deki İnebahtı Deniz Muharebesi’ndeki Haçlı donanması komutanına atıfla yanıt veren Borrell, “Avusturyalı Johann arıyorsanız bana bakmayın” ifadelerini kullandı.

PAPA HAÇLI DONANMASI ÇIKARMIŞTI

1566’da göreve seçilen Papa 5’ci Pius, Kıbrıs adasının Osmanlı İmparatorluğu’nun eline geçmesinden sonra kutsal ittifak oluşturularak Haçlı donanması hazırlanmasını sağladı. Avusturyalı Johann komutasındaki Haçlı donanması, sayısal açıdan zayıf olmasına rağmen, bugün Yunanistan’a bağlı olan İnebahtı’da Osmanlı donanmasını yenilgiye uğrattı. 7 Ekim 1571’deki İnebahtı Deniz Muharebesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük deniz mağlubiyetleri arasında yer alıyor.