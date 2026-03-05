İSTANBUL 13°C / 6°C
Dünya

Türkiye'yi hefed alan füze... BAE: Şiddetle kınıyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze fırlatılması girişimini şiddetle kınadığını bildirdi.

5 Mart 2026 Perşembe 04:06
Türkiye'yi hefed alan füze... BAE: Şiddetle kınıyoruz
BAE Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze ateşlenmesi girişiminin şiddetle kınandığı açıklamada, "Bu düşmanca eylemler tehlikeli bir tırmanış ve devletlerin egemenliğine açık bir ihlaldir. Bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik de doğrudan bir tehdittir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "BAE, saldırıların kapsamının kardeş ve dost ülkeleri de içerecek şekilde genişletilmesini, tüm hukuki ve siyasi standartlar uyarınca kınandığını vurgular. Bu durum, gerilimi azaltma çabalarını baltalayan ve bölgesel gerilimleri daha da artıran kabul edilemez bir tırmanış teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

