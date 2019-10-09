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'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını her türlü terörizme karşı destekliyoruz'

Pakistan Federal Eğitim, Mesleki Eğitim ve Ulusal Miras Bakanı Shafqat Mahmood, ülkesinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede Türkiye'ye her zaman destek verdiğini belirterek, 'Pakistan'da bir terör örgütü tarafından yönetilen bütün bu okulları aldık ve Maarif Vakfına teslim ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını her türlü terörizme karşı destekliyoruz.' dedi.

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Mahmood, Ankara ziyareti sırasında, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler, eğitim alanındaki çalışmalar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ülkedeki faaliyetleri ve FETÖ hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Mahmood, Türk hükümetine, Milli Eğitim Bakanlığına, TİKA'ya sıcak karşılamaları için teşekkürlerini iletti.

Mahmood, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostane ilişkilerin tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da kendini gösterdiğini dile getirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin birçok ortak projeye yansıdığına işaret eden Mahmood, "Örneğin, TİKA İslamabad'da bir konaklama merkezi kurmayı planlıyor. Ayrıca, Pakistan'da pek çok okulun kurulmasına yardımcı olmuştur. Maarif Vakfı da Pakistan'da okullar işletiyor. Bu yüzden çok yakın bir ilişkimiz var ve bu ilişkinin artacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

TİKA'dan İslamabad'a "Mükemmeliyet Merkezi"

TİKA'nın İslamabad'da turizm, otelcilik, aşçılık ve tekstil gibi alanlarda eğitim verecek "Mükemmeliyet Merkezi" isimli mesleki eğitim merkezi kuracak olmasından övgüyle söz eden Mahmood, "Bu çok iyi bir yatırım. Türkiye, konaklama endüstrisi ve turizm konusunda büyük deneyime sahip." dedi. Mahmood, Pakistan'ın da turizm konusunda giderek geliştiğine değinerek, şunları söyledi:

"Pakistan'da görülecek çok şey var, turizmin Pakistan'da çok ciddi potansiyeli var. Bu yüzden insanları, konaklama endüstrisi konusunda eğitmek istiyoruz. Bundan dolayı TİKA'nın İslamabad'da Mükemmeliyet Merkezi kurmasını memnuniyetle karşılıyoruz."

"Türk öğrencilerin de Pakistan'a gelip eğitim almalarını istiyoruz"

Mahmood, iki ülke arasındaki öğrenci değişim programlarına da değinerek bu durumun ilişkilerde önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Türkiye'de üniversitelerin oldukça yüksek standartlara sahip olduğunu belirten Mahmood, "Uzun zamandır Pakistanlı öğrenciler, Türk üniversitelerinde eğitim görmek için Türkiye'ye geliyor ve bunun devam edeceğini umuyoruz. Aynı zamanda Türk öğrencilerin de Pakistan'a gelip eğitim almalarını istiyoruz." diye konuştu.

Mahmood, ziyaretinde Pakistan'da eğitim almış bazı kişilerle tanıştığını ve bu şekilde iletişim kurmanın harika bir deneyim olduğunu vurguladı.

FETÖ okulları

Türkiye'nin, Keşmir konusunda Pakistan'ın yanında durmasından dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Mahmood, "Hindistan'ın işgali altındaki Keşmir'de yaşananlar konusunda Pakistan'a verdiği somut destek için Türkiye'ye çok müteşekkiriz." dedi.

Mahmood, Pakistan'ın da her konuda olduğu gibi FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye her zaman destek verdiğinin altını çizerek, "Pakistan'da bir terör örgütü tarafından yönetilen bütün bu okulları aldık ve Maarif Vakfına teslim ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını her türlü terörizme karşı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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