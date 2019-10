'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını her türlü terörizme karşı destekliyoruz' Pakistan Federal Eğitim, Mesleki Eğitim ve Ulusal Miras Bakanı Shafqat Mahmood, ülkesinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede Türkiye'ye her zaman destek verdiğini belirterek, 'Pakistan'da bir terör örgütü tarafından yönetilen bütün bu okulları aldık ve Maarif Vakfına teslim ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını her türlü terörizme karşı destekliyoruz.' dedi.