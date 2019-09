Türkiye'yi örnek gösterdiler: Yaptıkları her yiğidin harcı değil ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Suudi Arabistan’ın elindeki Patriot’larla ilgili açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzmanlar, Suudi Arabistan’ın hava savunma konusunda Türkiye’yi örnek alması gerektiğini söyledi. Tümgeneral Sergey Lipovoy, 'Türkiye gibi ABD'nin sözünü dinlememek ve silah alımında sadece kendi güvenlik çıkarlarını temel almak her yiğidin harcı değil. Bunu her bir ülke göze alamaz.' ifadelerini kullandı.