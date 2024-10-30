Belarus Cumhuriyeti'nin devlete ait ulusal haber ajansı BelTA, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rizhenkov'un 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi etkinlikte konuştuğunu bildirdi.

"HEM BELARUS HEM DE TÜRKİYE GÜÇLÜ LİDERLER TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"

Belarus'un Türkiye'yi sadece önemli ve gelecek vaat eden bir ortak olarak değil, aynı zamanda ilişkileri zamanla test edilmiş güvenilir bir dost olarak gördüğünü söyleyen Belarus Dışişleri Bakanı Rizhenkov, "Hem Belarus hem de Türkiye, halklarının yararına her şeyi yapan ve insanların sorunlarıyla derinden ilgilenen güçlü liderler tarafından yönetiliyor. Bizi birleştiren en önemli şey budur." dedi.

Yakın bir zamanda Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyleyen Rizhenkov, "Türkiye'nin başarılarını yakından takip ediyoruz ve ülkenizin her tatil tarihine yeni önemli başarılarla yaklaştığını görüyoruz. Son zamanlarda güzel ülkenizi ziyaret edip kendi gözlerimle görme şansına eriştim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgedeki rolüne de değinen Belarus Dışişleri Bakanı, "Bugün Türkiye, dünyanın önde gelen devletleri arasında değerli bir yere sahip, bölgesel ve küresel süreçlerde önemli bir rol oynuyor ve yapıcı yaklaşımlar sergiliyor. Gıda güvenliği sorunlarını ele alma, çatışma durumlarına siyasi ve diplomatik çözümler bulma konusunda Türk liderliğinin muazzam çabalarına tanık oluyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN BAŞARIYLA GELİYOR"

Ülkesi ve Türkiye'nin zorlukla kaşı duruşu hakkında konuşan Rizhenkov, "Ne yazık ki dünya, yurtdışından gelenler de dahil olmak üzere giderek daha ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Devletlerin egemenliklerini ve bağımsızlıklarını koruyabilme yetenekleri, bu tür zorluklarla başarılı bir şekilde başa çıkmalarına doğrudan bağlıdır. Bunların bizim en yüksek değerlerimiz olduğunu hatırlatmama izin verin - hem Türkiye'nin hem de Belarus'un. Türkiye'nin, Belarus gibi, her türlü zorluğun üstesinden başarıyla gelmeye ve başarılarını dış tacizlerden korumaya devam edebileceğinden eminim." dedi.

Bakan Rizhenkov, "Minsk ve Ankara, karşılıklı çıkar alanlarında etkili ikili iş birliği geliştiriyor. Belarus-Türkiye ilişkilerinin potansiyelinin daha da gerçekleştirilmesinin halklarımızın refahına katkıda bulunacağına inanıyorum. Ülkelerimiz arasında yapıcı ve güvene dayalı ilişkiler kuruldu. Devlet başkanları arasındaki en dostça temaslar sürdürülüyor, hükümetlerimiz, parlamentolarımız ve ajanslarımız, diplomatik servislerimiz yakın bir şekilde birlikte çalışıyor" diye ekledi.

Maksim Ryzhenkov, "Bir dizi ciddi girişimin ve üst düzey ziyaretin hazırlanması, diyaloğumuzu güçlendirme ve yatırım projelerinin uygulanması yönünde yeni önemli adımlar üzerinde çalışıyoruz. Bu önemli etkinliklerle hazırlığımızı vurgulamak ve daha fazla yapıcı iş birliğine odaklanmak istiyoruz." Diye konuşmasını sonlandırdı.

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