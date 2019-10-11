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Türkiye’yi tehdit etmişti! 'ABD'de hiçbir itibarı yok'

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınar Harekatı’nın yankıları tüm dünyada sürerken Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Türkiye karşıtı skandal bir yaptırım paketini gündeme getirmişti. AKŞAM Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'ın skandal adımını yorumladı.

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Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan AKŞAM Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham’ın ABD’de hiçbir itibarının olmadığını ve senatoda önemli bir yeri olmadığını vurguladı. Atalay, “Lindsey Graham Beyaz Saray’a, oval ofise girebilmek ve Trump ile görüşmek için yalvarıyordu.” ifadelerini kullandı.
 
“ABD’DE KARŞILIĞI OLAN BİR SENATÖR DEĞİL”
 
Yavuz Atalay, “Son açıklamalarında Lindsey Graham Türkiye’yi tehdit eden bir pozisyonda, sanki daha önce hiç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemiş, Türkiye ile yakında iletişim kurmamış ve Türkiye ile hiçbir diyalogu olmayan bir senatör gibi davrandı. ABD’deki itibarına baktığımızda, hiçbir itibari olmayan bir senatördür.” dedi.
 
“TÜRKİYE HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALARIN ÖNEMİ YOK”
 
ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyalarında Lindsey Graham ile dalga geçtiğini hatırlatan Atalay, “Lindsey Graham bunlara rağmen Beyaz Saray’a, oval ofise girebilmek ve Trump ile görüşmek için yalvarıyordu. Dolayısıyla Türkiye hakkında yaptığı yaptırım tehditlerinin hiçbir önemi yok.” şeklinde konuştu.
 
ABD’de Türkiye ve Orta Doğu hakkında İsrail tabanlı politikasını izleyen herkesin bir anda önem kazandığını sözlerine ekleyen Yavuz Atalay, şöyle devam etti:
 
“Bunun sebebi de dünya medyasını ABD’nin yönetmesidir. ABD’de şu anda YPG/PKK terör örgütü içerisinde yer alanları Kürt olarak tanımlıyor, hangi dil, din, ırk oldukları önemli değil, mazlumları öldürmeleri de önemli değil. ABD’de bunun üzerinde yorum yapan herkese yer veriyor, çünkü böyle olmasını istiyorlar.”

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