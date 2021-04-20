Türkiye'yi tercih edecekler! Seligo: İyi bir adım olur

AA 20 Nisan 2021 Salı 19:04 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 19:06

Büyükelçi Primoz Seligo, Büyükelçilik Ekonomik İlişkiler Danışmanı Bengü Yüksel ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret ederek, Başkan Vekili Hüseyin Polat ile görüş alışverişinde bulundu.

Polat'tan şehrin ekonomisiyle ilgili bilgi alan Büyükelçi Seligo, Erzurum'a ilk kez geldiğini, ilk izlenimlerine göre Slovenya'nın Erzurum ile özellikle tarımsal anlamda işbirliği yapabileceği düşüncesi oluştuğunu söyledi.

Erzurum'un ve Slovenya'nın önemli bir kış turizmi potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Seligo, şunları kaydetti:

"Öncelikle karşılıklı olarak tanınırlığımızı artırmak için adımlar atmanın doğru olacağı kanaatindeyim. Sloven kayakseverler için gerek kendi ülkemizde gerekse çevre ülkelerde farklı kayak merkezleri var ancak kış turistlerimiz farklı yerleri keşfetmeyi seviyor. Bu anlamda Palandöken Kayak Merkezi'nin vatandaşlarımız için iyi bir alternatif olacağını söyleyebilirim. Erzurum, özellikle Ukrayna ve Rus kayakseverlerin yoğunlukla tercih ettiği bir şehir. Slovenya'dan gelecek kış turistleri için de sezonda haftalık bir ya da iki uçak seferi konulursa bu anlamda iyi bir adım atılmış olur."

Erzurum'un kış olimpiyatlarına talip olma anlamında girişimleri bulunduğunu ifade eden Seligo, bunun iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması için iyi bir fırsat olacağını, aynı zamanda da Erzurum ve Slovenya'daki firmaları bir araya getirecek bir "webinar toplantı" düzenlenmesinin çok faydalı olabileceğini söyledi.

- "Erzurum'un doğal kaynakları henüz kirlenmemiş"

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Polat da Slovenya'da teleferikten düşen çocuğu kurtaran Erzurumlu milli kayakçı Sıla Kara'nın iki ülke arasında sıcak bir bağ kurduğunu belirtmesi üzerine Büyükelçi Seligo, "Biz Sıla'yı çok seviyoruz." karşılığını verdi.

2. Organize Sanayi Bölgesi ve Palandöken Lojistik Köyü'nün Erzurum'a gelecek yatırımcılar için önemli avantajlar sağlayan unsurlar olduğunu vurgulayan Polat, şehrin sanayi tesislerinin madenler, tarım-hayvancılık ve gıda sektörlerine yoğunlaştığına dikkati çekti.

Polat, şunları kaydetti:

"Erzurum, uygun ekolojisi, toprak ve su gibi doğal kaynaklarının henüz kirlenmemiş olması sebebiyle organik tarım için de oldukça avantajlıdır. Ayrıca, Erzurum'daki kış turizmi ve kış sporları imkanlarının Slovenya ile benzerlikler gösterdiğini biliyoruz. Bu sebeple Slovenya'daki firmalarla ülkemizde sektörde faaliyet gösteren firmaların işbirliği yapılabilmesi için her zaman işbirliğine hazırız. Slovenya ve Türkiye'nin her alanda işbirliğini geliştirmesinin iki ülke ticaretinin artması ve çeşitlenmesi adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda, Slovenyalı iş insanlarını ve markalarını yatırımlarıyla Erzurum'da görmekten memnuniyet duyacağız."

Hüseyin Polat ziyaretin anısına Büyükelçi Seligo'ya gümüş işlemeli Oltu taşı tespih hediye etti.