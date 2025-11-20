İSTANBUL 24°C / 14°C
Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! Çin hayati projeye dahil oldu

Kafkasya üzerinden Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya uzanan bir rota oluşturan Orta Koridor için Çin'den önemli bir adım geldi. Çin'in, 'Orta Koridor'un geliştirilmesi için bu rota üzerindeki ülkelerin oluşturduğu ortaklığa katıldığı bildirildi.

20 Kasım 2025 Perşembe 17:28
Çin ekonomi dergisi Caixin'in haberine göre, Çin Devlet Demir Yolu Grubu Şirketi, Kazakistan, Gürcistan ve Azerbaycan devlet demir yolu şirketlerinin kurduğu Orta Koridor Çok Biçimli Ulaştırma Şirketi'ne hisse satın alarak ortak oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, ne kadar hisse alındığına dair bilgi verilmezken, dört ortağın, Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi'nin orta koridorunu geliştirmek ve işletmek için birlikte çalışacağı belirtildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'ya kayıtlı Orta Koridor Çok Biçimli Ulaştırma Şirketi, üç ülkenin bu rotadaki ulaştırma kaynaklarını koordine etmek, etkinliği artırmak ve yük hizmetlerini aynı fiyattan sağlamak üzere 2023 yılında kurulmuştu.

ORTA KORİDOR'UN ÖNEMİ ARTTI

Çin'in batısından başlayarak Orta Asya'yı ve Hazar Denizi'ni geçen Orta Koridor, Kafkasya üzerinden Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya uzanan bir rota oluşturuyor.

Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi'nin Rusya üzerinden Avrupa'ya uzanan Kuzey Koridoru, 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamason satır

sının ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı boykot ve savaşın yol açtığı lojistik kesintiler nedeniyle riskli hale gelmişti. Bu durum Orta Koridor'un önemini artırmıştı.

"Hazar Geçişli Uluslararası Ulaştırma Rotası" (TITR) olarak da adlandırılan Orta Koridor'da taşınan yük miktarı, 2024'te yıllık yüzde 20,6 artışla 3,3 milyon tona ulaşırken, konteyner sayısı da 565 bin TEU olmuştu.

