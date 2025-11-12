İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2454
  • EURO
    48,9475
  • ALTIN
    5665.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! Paşinyan tarih verdi: Çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor
Dünya

Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! Paşinyan tarih verdi: Çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor

Zengezur Koridoru olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) inşaatına ilişkin konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çalışmaların 2026'nın ikinci yarısında başlayacağını bildirdi.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! Paşinyan tarih verdi: Çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor
ABONE OL

Paşinyan, parlamentoda konuşma yaparak hükümetin çalışmaları hususunda bilgi verdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

TRIPP'le ilgili soruyu yanıtlayan Paşinyan, "Çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor. TRIPP'in inşaatı 2026'nın ikinci yarısında başlayacak. Takvime uygun hareket ediyoruz ancak bu tür projelerde genellikle küçük zaman kaymaları yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, TRIPP'teki demir yolu hattının Sovyet döneminde kullanılan eski hat üzerinden geçeceğini, doğal gaz ve elektrik hatlarının ise coğrafi etkenler nedeniyle daha kuzeyden geçmesinin planlandığını belirtti.

WASHİNGTON'DA TRIPP'İN HAYATA GEÇİRİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı sağlayacak TRIPP'in hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Zengezur Koridoru olarak da adlandırılan bu hat kapsamında demir yolu, kara yolu, enerji ve iletişim altyapılarının oluşturulması amaçlanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.