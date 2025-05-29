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Dünya

Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! Uluslararası yatırım kilidi açıldı: Tam 7 milyar dolarlık anlaşma

Suriye'de ABD, Türkiye ve Katar'ın katılımıyla 7 milyar dolarlık stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya ilişkin konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack. Suriye'de uluslararası yatırımların önünün açıldığını belirtti.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 19:49 - Güncelleme:
Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! Uluslararası yatırım kilidi açıldı: Tam 7 milyar dolarlık anlaşma
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Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Şam'da imzalanan 7 milyar dolarlık ABD-Türkiye-Katar enerji anlaşması, bölgesel ortaklıkların ve işbirliğinin yeni bir yol açmasının ilk büyük örneği." ifadesini kullandı.

YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILDI

Büyükelçi Barrack, Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki kararını açıklamasından bir hafta sonra Suriye için milyarlarca dolarlık uluslararası yatırımın kilidinin ABD tarafından açıldığını kaydetti.

"KATAR VE TÜRKİYE SAYESİNDE ESKİ SINIRLAR VE ENGELLER ORTADAN KALKIYOR"

Barrack, "Trump sayesinde Suriye artık iş dünyasına açık. Katar ve Türkiye sayesinde eski sınırlar ve engeller ortadan kalkıyor. Kaos değil, ticaret zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

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