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Dünya

Türkiye'yi ziyaretinin ardından açıkladı: Komşularımız garantisini verdi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, resmi temasları kapsamında gittiği Kuveyt'te 'Komşularımız topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerinin garantisini verdi' dedi.

AA22 Ekim 2024 Salı 11:41 - Güncelleme:
Türkiye'yi ziyaretinin ardından açıkladı: Komşularımız garantisini verdi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesine komşu ülkelerin, topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri garantisini verdiklerini söyledi.

İran merkezli ANA Haber Ajansı'na göre, Erakçi, resmi temasları kapsamında gittiği Kuveyt'te basın mensuplarına bölge ülkelerine yaptığı ziyaretleri değerlendirdi.

Erakçi, "Komşularımız topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerinin garantisini verdi. Kuveyt, bölgede ziyaret ettiğim 11'inci ülke. Bu ülkelerin tamamında gerilimin sona ermesi ve artmaması için görüş birliği var." dedi.

Bölge ülkelerinin ortak çaba göstermeleri durumunda savaşın büyümesinin önüne geçebileceklerini dile getiren Erakçi, ülkesinin her türlü senaryoya hazır olmasıyla birlikte bölgede savaş istemediğini belirtti.

"İsrail bölgede savaşı genişletme çabasında, bizim bu facianın önüne geçmemiz lazım" diyen İranlı Bakan, "Bölgedeki tüm ülkeler, İsrail'in İran'a saldırmasına karşı olduklarını söylediler. İsrail'in saldırması halinde aynı şekilde misilleme yapacağımızı vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

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