11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Dünya

Türkler akıllarını aldı! Soykırımcı Katz'a tehdit mesajları yağıyor

Türk hacker grubunun cep telefonu numarasını bularak soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı görüntülü araması Tel Aviv'de paniğe yol açtı. Söz konusu olay ülke basınında da geniş yer bulurken Katz'a çok sayıda tehdit mesajı gönderildiği ifade edildi.

11 Eylül 2025 Perşembe 23:25
Türkler akıllarını aldı! Soykırımcı Katz'a tehdit mesajları yağıyor
ABONE OL

İsrail devlet televizyonu KAN, "Türk hackerlar"ın Savunma Bakanı'nı görüntülü aradığını, Katz'ın aramayı cevapladığı ve "hackerlar"ın görüşmenin fotoğraflarını yayınladığını kaydetti.

ÇOK SAYIDA TEHDİT MESAJI ATILDI

Sosyal medya kullanıcılarının Katz'ın numarasını paylaşmasının ardından çok sayıda tehdit mesajı geldiği iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de, Katz'ın cevapladığı görüntülü aramanın ekran görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığına işaret edildi.

KATZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Katz'ın yıllardır aynı telefon numarasını kullandığı ve bu numaranın geçmişte çeşitli gruplarda dolaşıma girdiği aktarıldı.

Basına yansıyan haberler üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Katz, dünyanın çeşitli ülkelerinden organize olarak telefonuna mesajlar ve aramalar bırakıldığını söyledi.

