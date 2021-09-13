'Türklerin ülkemizin bugünkü mevcut ekonomik güce kavuşmasına büyük katkısı olmuştur'

AA 13 Eylül 2021 Pazartesi 00:24 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 00:26

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak federal seçimler öncesi Türk Alman İşverenler Birliği (TDU), Kuzey Ren Vestfalya teşkilatının Köln'de düzenlediği toplantıda konuşan Walter-Borjans, düzenlenen anketlere göre şu an birinci parti olduklarını hatırlatarak, partisinin seçim vaatlerini anlattı.

Uzun yıllardır çeşitli alanlarda çalışan Türklerle iyi ilişkiler içinde olduklarını aktaran Walter-Borjans, "Almanya'ya göç eden Türkler ülkemizin bugünkü mevcut ekonomik güce kavuşmasına büyük katkısı olmuştur." ifadelerini kullandı.



Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı bulan Biontech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi yabancı kökenli başarılı insanları görmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Walter-Borjans, ülkelerinde her alanda çok başarılı yabancı kökenli insanların olduğunu ve birçok şeyi birlikte başarmanın kendisine büyük gurur verdiğini ifade etti.

Pandeminin küresel anlamda ekonomilere çok büyük yük getirdiğine işaret eden Walter-Borjans, seçimlerden sonra ekonomi konusunda çok çalışacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) adaylığına da değinen Walter-Borjans, AB ile Türkiye arasındaki diyalogda son dönemlerde bazı kesintiler olduğunu ancak Türkiye'nin Avrupa için çok özel bir yeri olmasından dolayı diyaloğun yeniden geliştirilmesinden ve görüşmelerin kesintisiz devam etmesinden yana olduklarının altını çizdi.



Türk derneklerinin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya da hazır bulundu.