''Türklere yönelik katliamlar sansürlendi'' itirafı

Güney Kıbrıs Türklere yapılan katliamlarla ilgili itiraf ve eleştirilerle sarsılıyor. Babası papaz olan ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili seçilen Feidias Panagiotou kendilerine gerçek tarihin öğretilmediğini söyledi.

GERÇEKLER SANSÜRLENDİ

Eğitim sistemini tarihi gerçekleri sansürlemekle suçlayan Panagiotou, "Bize tarihin sadece yarısını öğrettiler. Okullarda Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları öğretilmedi. 1963'te 25 bin Kıbrıs Türkü yerinden edildi. Yeşil Hat, 1963'ten beridir var. BM adaya 1964'te geldi. Hangi problemi çözmek için? Ne oldu biliyor muyuz? Bize bunlardan bahsedilmedi." dedi.

MARKULLİ NE DEMİŞTİ?

Rum askeri, polisi ve EOKA terör örgütü 14 Ağustos 1974'te Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 126 Kıbrıslı Türk öldürülerek toplu mezarlara koydu. Katliamı gerçekleştirenlerin kimler olduğunun bilinmesine rağmen, Rum yönetimi bu konuda hiçbir adım atmadı. Eski Rum Bakan Erato Kozaku Markulli, katliama uğrayan Kıbrıs Türkü çocukların fotoğrafını paylaştı. Kıbrıs Türklerinin EOKA tarafından öldürüldüğünü belirtti. "Bu fotoğraf yaşanan trajediyi bir kez daha ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Eski Rum Bakan paylaşımda "Bu iğrenç suçlardan dolayı kimse cezalandırılmadı" sözleri ile yetkililere tepkisini gösterdi. Markulli'nin paylaşımının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde görev yapmış bir yetkili tarafından Muratağa'da sivillere yönelik katliamı kabul etme anlamında ilk olma özelliği taşıdığı bildirildi.

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