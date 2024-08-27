Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Eski Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Kıbrıs Türklerinin EOKA tarafından acımasızca katledildiğini itiraf etti. Markulli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muratağa İlkokulu öğrencilerinin tamamının öldürüldüğünü fotoğrafta yer alan sadece Şafak Nihat adlı çocuğun katliamdan kurtulduğunu açıkladı. Eski Rum Bakan Markulli'nin itirafı gündem oldu.

MARKULLİ'NİN İTİRAFI ÖNEMLİ

14 Ağustos 1974'teki katliamdan kurtulan ve o dönem 13 yaşında olan Şafak Nihat bugün 64 yaşında emekli bir öğretmen. Akşam Gazetesi'ne konuşan Şafak Nihat, geç gelse de Markulli'nin itirafının önemli olduğunu belirterek, "Eski bakan gerçekleri söylemiş. Bu itiraf bizler için çok önemli. Ancak sorumluların hiçbir ceza almaması içimizi acıtıyor. Ben şu anda 64 yaşındayım. O zaman 13 yaşındaydım. Katliamın bireysel suçluları belki de çoktan öldü" dedi.

KATLİAMLARI HEP GİZLEDİLER

Şafak Nihat, Rum kesiminin bugüne kadar Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlarını hep gizlediğini söyleyerek, "Yapılan toplu katliamları kendi toplumlarından hep gizlediler. İnkar politikası uyguladılar. Eski Dışişleri Bakanı Markulli'nin itirafları bu anlamda çok önemli. Rum toplumu bize yapılanları hiç bilmez. O dönem hep kapalıdır. Şimdi Rum toplumu da kendini o dönemi sorgulamaya başladı. Rum kesiminden bu utanç veren katliama ses çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.

TOPLU MEZARDA 93 CESET

Muratağa Köyü'ndeki katliamdan ailesiyle kurtulan Şafak Nihat o gün yaşananları hâlâ sesi titreyerek anlatıyor. Rumlar tarafından köylerinin basıldığında kendisi ve kardeşinin samanlıktaki varillere, annesinin bacaya saklandığını söyleyen Şafak Nihat, "Ağustos sıcağında o daracık yerde 5-6 saat saklandık. Terden üzerimizdekiler sırılsıklam olmuştu. Rumlar bulunduğumuz yere geldiğinde öleceğimizi düşündük. Sonra etrafa bakıp gittiler. Canımızı kurtarmıştık ama tüm komşularımız yakınlarımız katledilmişti. Ortadan kaybolmuşlardı. 18 gün sonra toprak yığınlarının olduğu köyün yakınındaki alanda en yakın arkadaşımın piramit şeklindeki pijamasının parçasını gördüm. O bölgede yapılan kazıda 92 cenaze bulundu. Bu acıları unutmak mümkün değil" dedi.

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