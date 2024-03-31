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Dünya

Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, Süleymaniye'de terör saldırısında öldürüldü

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş'un Süleymaniye'de insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen terör saldırısında öldürüldüğünü belirterek, Irak Başbakanından saldırının soruşturulması talebinde bulundu.

AA31 Mart 2024 Pazar 18:49 - Güncelleme:
Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, Süleymaniye'de terör saldırısında öldürüldü
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ITC Başkanlığından Süleymaniye'de Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kifri ilçesindeki saldırıda Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş'un hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kifri ilçesindeki Beyatlı aşireti lideri Alluş'un, İHA ile hedef alındığı terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Türkmenleri doğrudan hedef alan bu saldırı, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamento seçimlerinin yaklaşmasıyla Kifri bileşenleri arasında güvenlik durumunu, istikrarı ve kardeşçe bir arada yaşamayı bozmaya yönelik tehlikeli bir göstergeye işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Irak Başbakanı ve IKBY yetkililerine Kifri ilçesinde güvenliğin sağlanması, terör örgütlerinin ortadan kaldırılması, vatandaşların hayatlarının korunması için acil müdahalede bulunma çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu terör olayı ve arkasındaki faillerin ortaya çıkarılması için acil soruşturma başlatılması ve faillerin cezalarını almak üzere adalete teslim edilmesinin önemini ifade ediyoruz." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak Türkmen Cephesi, Irak'taki Türkmen halkını savunmak için milli mücadelesini sürdüreceğini, Türkmen halkının kimliğine ve haklı davasına daha kararlı ve bağlı olacağını teyit ediyor.

Kifri şehrindeki Beyatlı aşireti ile Türkmen halkımıza ve şehidin ailesine başsağlığı diliyor, Türkmen davası şehidine Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz, mekanı cennet olsun."

  • Hüseyin Alluş
  • Süleymaniye
  • terör saldırısı

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