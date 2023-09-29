Türkmenistan: Avrupa ülkelerine gaz dağıtımına yönelik tavrımız sarsılmaz

Türkmenistan Devlet Haber Ajansı (TDH) haberine göre, Almanya'ya iş ziyareti gerçekleştiren Berdimuhamedov, Orta Asya ülkeleri Devlet Başkanları ve Alman Ekonomisi Doğu Komitesi toplantısına katıldı.

Berdimuhamedov, Alman Ekonomisi Doğu Komitesi ve "Сlaas KgaA GmbH" şirketi Denetim Kurulu ve Hissedarlar Komitesi Başkanı Chathrina Claas-Mühlhauser başkanlığında düzenlenen toplantıda konuştu.

Türkmenistan'ın bazı makroekonomik göstergeleri hakkında bilgi veren Gurbanguli Berdimuhamedov, "Şu anda ülkede toplam değeri 10 milyar doların üzerinde olan 200'e yakın tesisin inşaatı sürüyor ve 2023 yılının 8. ayı sonuçlarına göre Türkmenistan'ın gayrisafi yurt içi hasılasındaki büyüme yüzde 6,2 olarak gerçekleşti." dedi.

Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın gaz üretim kapasitesinin arttırılmasına, çok yönlü gaz taşıma altyapısının genişletilmesine büyük önem verdiğini ve bunun Türkmen doğal gazının dünya pazarlarına ulaştırılmasının sağlanmasına yardımcı olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Türkmenistan'ın uluslararası enerji işbirliği gündeminde Avrupa yönünün önemli bir yer tuttuğunu ve öyle kalmaya devam ettiğini vurgulamak isterim. Bu bağlamda, Türkmenistan'ın, Hazar-ötesi gaz boru hattının inşası yoluyla Avrupa ülkelerine gaz dağıtımına yönelik sarsılmaz tavrını teyit ediyorum."

Berdimuhamedov, son 15 yılda Avrupa Birliği ile pek çok çalışma ve işbirliği yaptıklarını ifade ederek "Büyük uluslararası enerji projelerinin uygulanmasında Avrupa Komisyonunun ilgili organları, Avrupa ülkeleri ve şirketleriyle aktif ilişkileri sürdürmeye hazırız." diye konuştu.

Alman iş adamlarını elektrik endüstrisi, ulaştırma ve iletişim alanlarında ortak işbirliği yapmaya davet eden Berdimuhamedov, Türkmen-Alman işbirliğinin ana yönlerinden biri olan finans ve bankacılık sisteminde de ikili işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.