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Türkmenistan Devlet Başkanı rap yaptı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdımuhamedov, İçişleri Bakanı’nın kendisine hediye ettiği ve 1 Ocak’ta doğan ahal teke (Türkmen atı) yavrusu Rovaç hakkında sözlerini bizzat yazdığı bir rap şarkısı söyledi.

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Türkmenistan lideri Berdımuhamedov, ülkesinde nisan ayının son pazarında kutlanan Türkmen Atı Bayramı çerçevesinde Uluslararası Binicilik Kompleksi’nde rap yaptı. Torunu Kerimgulı şarkıyı söylerken devlet başkanına enstrümanıyla eşlik etti.
1 Ocak’ta doğan Rovaç içimli ahal teke yavrusu hakkında olan şarkının sözleri Berdımuhamedov’a, müziğini ise torunu Kerimgulı’ya ait.
 
Şarkıda tay Rovaç’ın ülkenin refahı için müjdeci ve esin kaynağı olduğu söyleniyor.
 
​Türkmenistan İçişleri Bakanı İskender Mulikov, bakanlık çalışanları adına Rovaç’ı Berdımuhamedov’a hediye etmişti.  Berdımuhamedov, ‘Refahın Vatanı Türkmenistan’ olarak ilan edilen 2019 yılının ilk gününde doğduğu için ahal tekeye ‘refah’ anlamına gelen Rovaç ismini vermişti.
 
Türkmen lider böylece ikinci kez rap yaptı, daha önce Haziran 2018’de de torunuyla birlikte ‘Sportif Türkmenistan’ isimli şarkısını seslendirmişti.
 
(Sputnik)
 

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