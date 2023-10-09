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Dünya

Türkmenistan, Irak'a doğal gaz ihraç etmeyi planlıyor

Türkmenistan, ikili para takası (swap) anlaşmasıyla İran üzerinden Irak'a yıllık yaklaşık 10 milyar metreküp doğal gaz ihraç etmeyi planlıyor.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Türkmenistan, Irak'a doğal gaz ihraç etmeyi planlıyor
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Türkmenistan Altın Asır televizyon kanalının haberine göre, Türkmengaz Devlet Kurumu Başkanı Maksat Babayev ve beraberindeki heyet, Bağdat'ta Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fadel ile görüştü.

Görüşmede iki ülke arasında enerji sektöründeki işbirliği konusu ele alındı ve Türkmengaz Devlet Kurumu ile Irak Elektrik Bakanlığı arasında gaz sektöründe işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşma çerçevesinde İran üzerinden swap yöntemiyle yıllık yaklaşık 10 milyar metreküp Türkmen doğal gazının Irak'a gönderilmesi planlanıyor ve aktarım için İran Ulusal Gaz Şirketi ile görüşmeler yapılıyor.

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