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Dünya

Türkmenistan'da Anayasa ve Bayrak Bayramı kutlandı

Türkmenistan'da 18 Mayıs Anayasa ve Bayrak Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 19:20 - Güncelleme:
Türkmenistan'da Anayasa ve Bayrak Bayramı kutlandı
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Türkmenistan'ın Halk Maslahatı sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs Anayasa ve Bayrak bayramı, başkent Aşkabat'ta ve ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, başkent Aşkabat'ta düzenlenen kutlama etkinliklerine katıldı.

Türkmen milli marşının okunmasıyla başlayan törende, Berdimuhamedov, Anayasa Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra tören, Aşkabat'ın güneyindeki 133 metre yüksekliğindeki bayrak direğine çelenk bırakma etkinliğiyle devam etti.

Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, 18 Mayıs Anayasa ve Bayrak Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda, tüm Türkmen halkının Anayasa ve Bayrak Bayramı'nı kutlayan Türkmen lider, Anayasa'nın ve milli bayrağın, ülkenin şanlı geçmişinin, bugününün ve geleceğinin büyüklüğünü ve şanını simgeleyen ulusal kutsallığı olduğunu ifade etti.

Ülkede, Anayasa ve Bayrak Bayramı dolayısıyla 18 Mayıs günü resmi tatil ilan edildi.

Anayasa ve Bayrak Bayramı, ülkenin bağımsızlığının ardından 1992'de Anayasa'nın ilan edilmesi ve ulusal bayrağın kabul edilmesinden bu yana her sene çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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