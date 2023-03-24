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Dünya

Türkmenistan'da halk pazar günü sandık başına gidiyor

Türkmenistan'da halk 26 Mart pazar günü, milletvekili, halk maslahatı ve yerel yönetim organlarının temsilcilerini seçmek için sandık başına gidecek.

AA24 Mart 2023 Cuma 11:08 - Güncelleme:
Türkmenistan'da halk pazar günü sandık başına gidiyor
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Türkmenistan'ın Merkez Seçim ve Referandum Kuruluna göre, ülkede 7. dönem milletvekilleri, 5. dönem bölge ve ilçe Halk Maslahatı üyeleri ile 9. dönem yerel yönetim organlarının temsilcilerinin seçimleri için adayların kayıt işlemleri tamamlandı.

Ülke genelinde 2 bin 644 sandıkta oylama yapılacak seçimlerde, Türkmenistan'ın yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde de 42 sandık kurulacak.

Halk 26 Mart'ta milletvekili, halk maslahatı ve yerel yönetim organlarının temsilcilerini seçmek için sandık başında olacak.

Türkmenistan Meclisinde 125 milletvekili, Aşkabat ve vilayet halk maslahatında 240 üye, ilçe ve ilçe düzeyindeki şehir halk maslahatında 960 üye ve yerel yönetim organlarında 5 bin 897 üye bulunuyor.

- MECLİSTEKİ KOLTUKLAR İÇİN 3 SİYASİ PARTİ VE SİVİL İNİSİYATİF ADAYLARI YARIŞACAK

Milletvekilliği seçimlerinde, iktidarda bulunan Türkmenistan Demokrat Partisi, Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Partisi ile Türkmenistan Tarım Partisi olmak üzere 3 siyasi partinin ve sivil inisiyatif gruplarının adayları yarışacak.

Milletvekilliği seçimlerinde 3 siyasi partiden toplam 175 aday ve sivil inisiyatif gruplarının 83 adayı olmak üzere toplamda 258 aday Meclisteki 125 koltuk için mücadele edecek.

Aşkabat ve vilayet Halk Maslahatı üyeliği için 515 aday, ilçe ve ilçe düzeyindeki şehir Halk Maslahatı üyeliği için 2 bin 1 aday, yerel yönetim organlarının temsilciliği için 12 bin 98 aday yarışacak.

Seçilecek milletvekilli, halk maslahatı ve yerel yönetim organlarının temsilcileri 5 yıl boyunca görevde kalacak.

Ülke genelinde mart ayı itibarıyla 3 milyon 496 bin 475 seçmen kayıt altına alınırken, seçimlerde 18 yaşını doldurmuş ilk kez oy kullanacak Türkmen gençlerin sayısı 75 bin 606 olarak açıklandı.

- BM'DEN TDT'YE PEK ÇOK ÖRGÜTTEN GÖZLEMCİ

Seçimler 2 bin 855 yerel gözlemci tarafından takip edecek. Birleşmiş Milletler (BM), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) kurumlarının temsilcileri de seçimlerde gözlemci olarak yer alacak.

Türkmenistan'da 2021'de çift kanatlı parlamento sistemine geçilmişti. Ancak bu yıl ocak ayında ülkede halkın yüksek temsil organı "Halk Maslahatı" kurularak yeniden tek kanatlı parlamento sistemine dönülmüştü.

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