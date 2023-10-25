Türkmenistan'da petrol ve doğal gaz fuarı açıldı

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Ticaret ve Sanayi Odası Merkezinde düzenlenen açılış programına Bakanlar Kurulu üyeleri, ülkedeki uluslararası kuruluş ve diplomatik misyon temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Açılış töreninde konuşan Türkmenistan petrol ve doğal gaz sektöründen sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanow, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un kutlama mesajını okudu.

Mesajında, Türkmenistan'ın doğal gaz sektöründe dünyanın çeşitli ülkeleri ile etkin işbirliğini yürüttüğünü belirten Berdimuhamedov, "Trans-Hazar gaz boru hattı, Türkmen doğal gazının Avrupa ülkelerine ihracatı konusunda en umut verici projelerden biridir." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz rezervi açısından dünyada en önemli gaz sahalarından biri "Kalkınış" gaz sahasının uluslararası pazarda Türkmen doğal gazına olan talebin karşılanmasında önemli yere sahip olduğunu kaydeden Berdimuhamedov, söz konusu gaz sahasının geliştirilmesinin büyük ölçüde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Fuar ile eş zamanlı olarak aynı isimle uluslararası konferans da düzenlenecek.

Konferansa yaklaşık 40 ülkeden 400'den fazla delegasyon katılacak ve 70'in üzerinde uluslararası enerji firması da fuarda yer alacak.

Konferans ile enerji sektörünün sürdürülebilir gelişimi için bölgesel diyaloğu güçlendirme, küresel enerji sistemindeki en son eğilimleri gözden geçirme, Türkmenistan'ın petrol ve gaz endüstrisine doğrudan yabancı yatırım çekme amaçlanıyor.

Uluslararası konferans ve fuar 27 Ekim'de sona erecek.