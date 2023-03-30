Türkmenistan'da seçimin galibi belli oldu

Türkmenistan'da 26 Mart'ta düzenlenen genel seçimin galibi 65 milletvekili çıkaran Demokrat Partisi oldu.

Türkmenistan'da 26 Mart'ta düzenlenen genel ve yerel seçimlerin sonuçları açıklandı. Türkmenistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, seçimlere katılım oranının yüzde 91,12 olduğu belirtilerek, 125 koltuklu parlamentoya Demokrat Partisi'nden 65, Sanayiciler ve Girişimciler Partisi'nden 18, Tarım Partisi'nden 24 ve bağımsız adaylar grubundan 18 adayın milletvekili seçildiği aktarıldı. Komisyon, partilerin aldığı oy oranını ise paylaşmadı.