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Dünya

Türkmenistan'da yeni dönem: Parlamento iki kanatlı oluyor

Türkmenistan'da anayasa reformu çerçevesinde iki kanatlı parlamento sistemine geçiliyor. Yapılan değişikliğe göre, ülkede parlamento 'Halk Maslahatı' ve 'Meclis' adlarını taşıyan iki kanattan oluşacak. Yeni parlamento 'Türkmenistan Milli Konseyi' olarak adlandırılacak.

AA25 Eylül 2020 Cuma 12:08 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 12:08
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Türkmenistan Devlet Haber Ajansı "Türkmenistan Bugün"e göre, anayasa reformu çerçevesinde ülkede iki kanatlı parlamento oluşturulması yönündeki anayasa değişiklik tasarısı Halk Konseyi’nde (Meclis) kabul edildi.

Kabul edilen değişiklik Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov tarafından imzalanarak onaylandı.

Yapılan değişikliğe göre, ülkede parlamento "Halk Maslahatı" ve "Meclis" adlarını taşıyan iki kanattan oluşacak. Yeni parlamento "Türkmenistan Milli Konseyi" olarak adlandırılacak.

Kabul edilen anayasa değişikliği, 2021’den itibaren yürürlüğe girecek.

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