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Dünya

Türkmenistan'dan Afganistan'a 125 tona yakın yardım

Türkmenistan, Afganistan'a insani yardım gönderdi.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 17:56 - Güncelleme:
Türkmenistan'dan Afganistan'a 125 tona yakın yardım
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Türkmenistan, Afganistan'a 125 tona yakın insani yardım gönderdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un imzaladığı kararname esasında Türkmenistan'dan Afganistan'a gıda, tekstil ve tıbbi malzemelerden oluşan 125 tonluk insani yardım gönderildi.

TÜRKMENİSTAN'IN DOĞUM EVİ HİZMET VERECEK

Ayrıca 15 Mayıs'ta Türkmen doktorları, Afganistan'ın Turgundy köyünde Türkmenistan'ın inşa ettiği doğum evinde tıbbi hizmet verecek.

Türkmen ve Afgan halkları arasındaki geleneksel dostluk ve komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında Türkmenistan'ın, Afganistan'a destek faaliyetleri uzun yıllardır devam ediyor.

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