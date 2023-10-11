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Dünya

Türkmenistan'dan depremzede Afganistan'a insani yardım

Türkmenistan, Afganistan'da yaşanan şiddetli depremden zarar gören dost ülke halkına insani yardım gönderdi. Türkmenistan gazetesinin haberine göre, yaşanan şiddetli depremden zarar gören Afganistan halkına, Gurbanguli Berdimuhamedov himayesindeki Himayeye Muhtaç Çocuklar Yardım Vakfının desteği ve organizasyonuyla insani yardım gönderildi.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
Türkmenistan'dan depremzede Afganistan'a insani yardım
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İnsani yardım kargosunun, tıbbi ve sağlık malzemeleri, tekstil ve gıdadan oluştuğu ifade edildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa sürede 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını açıklamıştı.

Söz konusu depremlerin ardından bölgede halen artçılar yaşanıyor. Bölge halkı artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor.

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