Türkmenistan'dan depremzede Afganistan'a insani yardım

İnsani yardım kargosunun, tıbbi ve sağlık malzemeleri, tekstil ve gıdadan oluştuğu ifade edildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa sürede 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını açıklamıştı.

Söz konusu depremlerin ardından bölgede halen artçılar yaşanıyor. Bölge halkı artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor.