Türkmenistan'dan Hazar Denizi kararı

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, Devlet Başkanı Berdimuhamedov, çevrim içi gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında tarım sektöründen sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Annageldi Yazmuradov'un raporunu dinledi.



Berdimuhamedov, Yazmuradov'a bölgedeki su sorunlarını ortadan kaldırmak için çözüm önerilerini sunarak ilgili talimatları verdi.

Türkmen lider Berdimuhamedov, ilk olarak Yazmuradov'un başkanlığında hükümet komisyonu kurulmasına ilişkin karar taslağının hazırlanmasını istedi.

Amuderya ve Karakum Nehri'nden başlayarak nehir havzalarının temizliği, suyun akmamasının nedenlerini belirlemek, eksiklikleri gidermek için plan hazırlama ve bunları uygulamak için acil önlem alınmasının önemini vurgulayan Berdimuhamedov, ayrıca ekipman, çamur pompaları, su pompaları, yedek parçalarının satın alınması için gerekli fonların tahsisi için tekliflerin hazırlanması talimatını verdi.

Hazar Denizi'nden Aşkabat'a tatlı su temini olanaklarının değerlendirilmesi ve Hazar Denizi'nde su arıtma tesislerinin inşasının başlaması talimatını veren Berdimuhamedov, Yazmuradov'a, su sorunun çözümüyle ilgili çalışmaların raporunu Bakanlar Kurulu toplantısında sunmasını söyledi.