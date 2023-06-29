Türkmenistan'ın ilk ''akıllı şehri''nin açılışı yapıldı

Başkent Aşkabat'ın 30 kilometre güneybatısında bulunan "Arkadağ" şehrinin açılış törenine, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 50'ye yakın ülkeden üst düzey yönetici, ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Devlet Başkanı Berdimuhamedov, kurdeleyi keserek şehrinin açılışını gerçekleştirdi ve davetliler eşliğinde şehrin bazı binalarını gezdi.

"Arkadağ" şehrinin ilk aşamasında, 70 bin kişilik, 336 iki ve çok katlı konutun yanı sıra sosyal, eğitim, sağlık, spor ve kültür tesisleri ile mühendislik sistemleri gibi modern yapılar inşa edildi.

Akıllı şehir konseptine uygun olarak modern teknolojik ekipmanlarla donatılan ve çevre dostu olarak nitelendirilen "Arkadağ" şehrinde, elektrikli otobüsler ve araçlar hizmet veriyor.

"Akıllı şehir" olarak nitelendirilen "Arkadağ" şehrinin statüsü, "devlet şehri" olarak yasalaştırılmıştı.

