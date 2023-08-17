Türkmenistan'ın UNESCO'ya katılmasının 30. yıl dönümü kutlandı

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Aşkabat'taki Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde Türkmenistan'ın UNESCO'ya katılmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konferansa, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Meclis üyeleri, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, ülkedeki diplomatik misyon ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile Türkmen diplomatlar katıldı.

Konferansta konuşan Meredov, UNESCO ile işbirliğinin, Türkmenistan'ın dış politika stratejisinin önemli ilkelerinden olduğunu söyledi.



Türkmenistan'ın 30 yıldır kültürel mirasın korunması, eğitimin, bilimin geliştirilmesi ve uluslar arasında barış ve karşılıklı anlayış ilkelerinin oluşturulması için küresel çabalara aktif olarak katıldığını ifade eden Meredov, "Türkmenistan, kültürel ve doğal mirasın korunması ve tanıtımına da aktif olarak katılmaktadır." dedi.

Konferansta, BM'nin Türkmenistan Daimi Koordinatörü Dmitry Şlapaçenko, Aşkabat'taki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Merkezinin geçici temsilcisi Rune Kastberg, Türkmenistan Ulusal Komitesinin UNESCO işlerinden sorumlu sekreteri Çınar Rüstemova, Türkmenistan Eğitim Bakanı Gurbangül Atayeva da konuşma yaptı.

UNESCO Genel Müdür Birinci Yardımcısı Xing Qu, Tahran'daki UNESCO Ofisi Direktörü Golda El-Huri, UNESCO Genel Müdür Yardımcısı, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu İcra Sekreteri Vladimir Ryabi'nin de konferansta video yayınları dinlendi.

Konuşmacılar, Türkmenistan'ın, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış yapılarıyla, özellikle UNESCO ile işbirliğinin sürekli genişletilmesine önem verdiğinin altını çizerken, Türkmenistan ile UNESCO arasındaki işbirliği sonucunda ülkenin sunduğu 8 somut olmayan kültürel miras eserinin, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne dahil edildiği ifade edildi.

TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI BERDİMUHAMEDOV, UNESCO GENEL DİREKTÖRÜ AZOULAY'I KUTLADI



Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, mesajında UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı kutladı.

Kutlama mesajında, UNESCO ile son yıllarda, kültürel ve insani alanda olduğu kadar tarihi mirasın korunmasında da birlikte birçok çalışma yapıldığını ve olumlu deneyimler elde edildiğini vurgulayan Berdimuhamedov, "Türkmenistan gelecekte de UNESCO ile aktif işbirliğine devam edecek." ifadesine yer verdi.