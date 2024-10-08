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Dünya

''Türktransplant'' sistemi oluşturma kararı aldılar

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin sağlık bakanları, organ ve doku nakli konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımına olanak sağlayacak 'Türktransplant' sisteminin oluşturulmasına ilişkin niyet protokolü imzaladı.

AA8 Ekim 2024 Salı 12:54 - Güncelleme:
''Türktransplant'' sistemi oluşturma kararı aldılar
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Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı yapıldı.

Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev'in ev sahipliğindeki toplantıya TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Davron Sultanov ile Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Yerbol Ospanov katıldı.

Musayev, toplantıda yaptığı konuşmada TDT üyesi ve gözlemci ülkeler arasında birleşik tıbbi bilimsel alan oluşturulmasını, ortak bilimsel araştırmalar yapılmasını ve ortak tıp eğitimi standartlarının belirlenmesini ortak faaliyetlerinin ana yönleri olarak gördüklerini söyledi.

Toplantı sonrasında bakanlar, TDT kapsamında organ ve doku nakli konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımına olanak sağlayacak "Türktransplant" sisteminin oluşturulmasına ilişkin niyet protokolüne imza attı.

Ayrıca, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin sağlık bakanlıklarının bilimsel araştırma enstitüleri arasında onkoloji, kardiyoloji, oftalmoloji, pediatri, travmatoloji ve ortopedi alanlarında mutabakat zaptları imzalandı.

  • Türk Devletleri Teşkilatı
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