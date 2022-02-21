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Dünya

Türünün tek örneği... Arjantin'de keşfedildi!

Arjantin'de paleontologlar, daha önce bilinmeyen 'kolsuz' bir dinozor türü keşfetti. Kolsuz aileye mensup olan Guemesia ochoai'nin kafatasının, Arjantin'in kuzeybatısında bulunan türünün tek örneği olduğunu dile getiren paleontologlar, bu yeni türün kafatasının oldukça küçük olduğuna işaret etti.

AA21 Şubat 2022 Pazartesi 15:31 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:31
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Science Alert internet sitesinde yer alan habere göre, Arjantin'de gün yüzüne çıkarılan kafatası fosiliyle belirlenen dinozor türüne "Guemesia ochoai" adı verildi.

Bilim adamları, Guemesia ochoai'nin yaklaşık 66 milyon yıl önce Avrupa, Afrika, Güney Amerika ve Hindistan'da yaşayan Abelisaurid adlı dinozor ailesinin yakın akrabası olduğunun düşünüldüğünü ifade etti.

Kolsuz aileye mensup olan Guemesia ochoai'nin kafatasının, Arjantin'in kuzeybatısında bulunan türünün tek örneği olduğunu dile getiren paleontologlar, bu yeni türün kafatasının oldukça küçük olduğuna işaret etti.

Makalenin yazarlarından paleontolog Anjali Goswami, yeni dinozor türünün oldukça sıra dışı olduğunu ifade ederek araştırmaya devam ederek Guemesia ochoai ve akrabalarının daha fazla örneğini bulmayı ümit ettiklerini belirtti.

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