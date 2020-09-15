İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2020 Salı / 27 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4956
  • EURO
    8,9157
  • ALTIN
    473.738
  • BIST100
    1115.77
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüsü yendi
Dünya

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüsü yendi

Koronavirüs tedavisi gören Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

DHA15 Eylül 2020 Salı 13:20 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 13:20
ABONE OL

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede taburcu olduktan sonra dinlenmek üzere evine geçen Temel Kotil, sosyal medya hesabı üzerinden bir teşekkür yazısı yayımladı. 

Kotil, “Bir süredir devam eden tedavim, sizlerin duaları ve sağlık çalışanlarının gayreti ile tamamlandı ve sağlığıma kavuştum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyerek gücüme güç katan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya, Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Prof. Dr. İsmail Demir’e, sağlığım ile yakından ilgilenen diğer tüm devlet yöneticilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ara verdiğimiz görevime en kısa süre içerisine geri dönerek başta Milli Muharip Uçak olmak üzere tüm projelerimizi tamamlamak ve tüm dünyaya tanıtmak için büyük TUSAŞ ailesiyle birlikte kaldığımız yerden canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Dualarını benden esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarken, hastalarımıza şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce güzel ve sağlıklı günlere yeniden kavuşmamız dileğiyle” dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.