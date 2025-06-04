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Dünya

Tuscia Üniversitesi'nde büyük yangın

İtalya'nın Viterbo kentindeki Tuscia Üniversitesi'nde sabah saatlerinde yangın çıktı.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 15:12 - Güncelleme:
Tuscia Üniversitesi'nde büyük yangın
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Roma'nın 80 kilometre kuzeyindeki Viterbo kentindeki Tuscia Üniversitesinin Ziraat Fakültesi'nde yerel saatle 10.00 sularında çıkan yangında, çatının tamamını kısa sürede alevler sardı.

Yangın nedeniyle Viterbo'ya, Roma'dan da itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üniversitenin de içinde bulunduğu geniş çaplı alanda güvenlik koridoru oluşturulurken bu alanın içinde kalan binalardaki kişiler tahliye edildi.

Viterbo Belediyesi, yoğun duman sebebiyle yerel halkı evlerinin camlarını kapalı tutmaya çağırdı.

Üniversite yönetimi, bugün ve yarın için ders ve sınavların tamamen durdurulduğunu bildirdi.

Bazı haberlerde, yangının, tadilat çalışmalarının yapıldığı C bloktaki katran kaplama rulolarından çıkmış olabileceği belirtildi.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralanan olmadığı ancak yoğun dumandan etkilenenlerin bulunduğu ifade edildi.

Bu arada, basında yer alan haberlerde 1 işçinin yangın sırasında kaybolduğu belirtilse de bu işçiye daha sonra sağ ulaşıldığı kaydedildi.

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