Tusk: Putin'i telefon görüşmeleriyle durduramayız

Tusk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i telefon görüşmeleriyle durduramaz. Bu savaştaki (Rusya-Ukrayna Savaşı) en büyük saldırılardan biri olan dün geceki saldırı, telefon diplomasisinin, tüm Batı'nın Ukrayna'ya verdiği gerçek desteğin yerini alamayacağını kanıtladı. Önümüzdeki haftalar sadece savaşın kendisi için değil, geleceğimiz için de belirleyici olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki enerji altyapısı ve işletmelerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile yoğun saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da dün, Rus ordusunun ülkesindeki birçok şehre en yoğun hava saldırılarından birini başlattığını duyurmuştu.

Öte yandan, Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 15 Kasım'da, Aralık 2022'den itibaren ilk kez telefon görüşmesi yapmıştı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Almanya tarafının isteği üzerine Putin ile Scholz'un telefonda görüştüğü kaydedilmişti.