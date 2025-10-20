Tusk'tan uyarı: Zelenski'ye toprak tavizi baskısı yapılmamalı

Polonya Başbakanı Donald Tuski ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprak tavizleri konusunda hiç kimse Zelenskiy'e baskı yapmamalı." ifadesini kullandı.

Rusya'ya saldırganlığını durdurması için baskı yapılması gerektiğini kaydeden Tusk, yatıştırma politikasının hiçbir zaman adil ve kalıcı barışa giden yolu oluşturmadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile son görüşmesinde "tüm Donbas bölgesinin Moskova'ya devredilmesi çağrısı yaptığı" iddia edilmişti.

Trump ise bu iddiaları reddederek, "Hayır, bunu hiç konuşmadık. Yapmaları gereken, bulundukları yerde, yani savaş hatlarında durmak." ifadelerini kullanmıştı.