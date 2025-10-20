İSTANBUL 20°C / 10°C
Dünya

Tusk'tan uyarı: Zelenski'ye toprak tavizi baskısı yapılmamalı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, yatıştırma politikasının kalıcı barışa giden yol olmadığını belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye toprak tavizi konusunda baskı yapılmaması gerektiğini ifade etti.

20 Ekim 2025 Pazartesi 11:49
ABONE OL

Polonya Başbakanı Donald Tuski ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprak tavizleri konusunda hiç kimse Zelenskiy'e baskı yapmamalı." ifadesini kullandı.

Rusya'ya saldırganlığını durdurması için baskı yapılması gerektiğini kaydeden Tusk, yatıştırma politikasının hiçbir zaman adil ve kalıcı barışa giden yolu oluşturmadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile son görüşmesinde "tüm Donbas bölgesinin Moskova'ya devredilmesi çağrısı yaptığı" iddia edilmişti.

Trump ise bu iddiaları reddederek, "Hayır, bunu hiç konuşmadık. Yapmaları gereken, bulundukları yerde, yani savaş hatlarında durmak." ifadelerini kullanmıştı.

